Ce vendredi matin, le PS Dinant-Philippeville qui suit le dossier de près, est monté au créneau. Car cette hypothétique réouverture est liée à la concrétisation du Ravel Dinant-Givet et ne cesse de retarder ce projet.

Rouvrir la ligne Dinant-Givet ? Pas pertinent

L’an dernier, une étude commandée par la SNCB et son ministre de tutelle, Georges Gilkinet (Ecolo), a été commandée au bureau indépendant Stratec. Elle portait sur le potentiel voyageur de cette ligne de train. Les résultats, rendus publics fin d’année, sont sans appel. “La réouverture de la ligne entre Dinant et Givet ne paraît pas pertinente. Tous les scénarios conduiraient à des liaisons très peu remplies, avec des fréquentations allant de 8 à 31 personnes par train (Ndlr : Pour qu’une ligne soit viable, il faut un minimum de 50 voyageurs/train) ”, peut-on notamment lire. Cela ne couvrirait pas les investissements réalisés tant dans les infrastructures que dans le matériel roulant. De plus, l’infrastructure côté belge n’est pas prête et la SNCB ne dispose pas du matériel roulant à circuler sur cette ligne. “Il paraît plus intéressant de développer les solutions de transport en commun par la route pour répondre à la mobilité frontalière du territoire. Le projet de ligne Express TEC Couvin-Givet-Dinant proposerait une offre à moindre coût et donc plus appropriée”, dit encore l’étude.

Malgré ces éléments, une nouvelle étude, technique cette fois-ci, sera lancée cette année à la demande du ministre fédéral Georges Gilkinet. Elle se prononcera sur la faisabilité et sur les coûts d’un RAVeL, parallèle à la possible circulation des trains.

En faveur du tourisme et du vélotaf

Pour les socialistes du sud de la province, il est temps d’arrêter avec ces études à répétition et “de déscotcher ces deux dossiers”, dixit le député wallon Jean-Marc Delizée. Sous peine notamment de voir filer l’argent du Plan Mobilité et Infrastructures de la Wallonie (1.500.000€), qui doit se boucler en 2025. “On ne peut pas attendre 2035 et une hypothétique remise en service de la voie pour concrétiser le RAVeL. ”

Actuellement, pour relier Anseremme à Waulsort, il faut emprunter une nationale relativement dangereuse. Il est ensuite possible de traverser la Meuse pour emprunter le halage vers Givet ou le RAVeL vers Mariembourg.

Réaliser la portion manquante entre Anseremme et Waulsort, que ce soit le long des rails, à la place des rails ou en zigzags, serait bénéfique à toute une région dont le tourisme est la principale ressource économique. “Hastière est la deuxième commune wallonne en termes de réservations de nuitées, derrière Durbuy”, rappelle le bourgmestre Simon Bultot. Tandis qu’à Dinant, la fréquentation a considérablement augmenté. Permettre de relier les deux communes, en sécurité via la mobilité douce, devrait inciter le touriste à prolonger son séjour. “En matière de vélotourisme, l’absence d’infrastructures entre Dinant et Waulsort constitue un trou béant sur le parcours de l’Eurovélo 19 et sur l’itinéraire cyclable régional W5”, ajoute le député wallon Eddy Fontaine.

Cette portion Anseremme-Waulsort pourrait par ailleurs inciter davantage les riverains à la pratique du “vélotaf”, surtout à l’heure d’une utilisation massive du vélo électrique. “Parcourir Hastière-Dinant ne prendra qu’une demi-heure”, précise Simon Bultot. Favoriser l’accès à vélo depuis des zones entre 5 et 15km de la gare de Dinant favorisera également l’intermodalité.

1.500.000€ pour 7,5km de RAVeL

Dans leur argumentaire, les socialistes pointent également le coût d’une telle réalisation. “En 2019, la réhabilitation de cette ligne ferroviaire était estimée à 60.000.000€ pour une ligne non électrifiée. Avec l’inflation, on peut compter 20 % de plus. Cela revient à 2,7.000.000€ par kilomètre. Pour les 7,5km Anseremme-Waulsort, on arrive à 1,5.000.000€ ”, terminent les députés Eddy Fontaine et Jean-Marc Delizée.