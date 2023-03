Florennes : pose de la première pierre du complexe hi-tech dédié aux futurs F-35

"C'est un jour important pour la composante aérienne, l'avenir est en construction ici", a affirmé Mme Dedonder (PS) devant un parterre d'invités (des militaires et des industriels principalement) ,rassemblés à Florennes à l'occasion de la pose de la première pierre, qu'elle a concrétisée en déplaçant un gros bloc dé béton avec une grue, sous l'oeil de la presse.

Le contrat de construction des deux complexes, à Florennes et deux ans plus tard à Kleine-Brogel, a été attribué en avril dernier au consortium belgo-néerlando-américain rassemblant l'entreprise Jan De Nul nv, l'agence de design néerlandaise - mais avec une branche belge - Arcadis et l'américaine Burns&McDonnell. Le coût a toutefois doublé par rapport aux prévisions initiales, qui tablaient sur 300 millions d'euros.

Mais de nouvelles fortes augmentations des coûts sont exclues, a assuré à l'agence Belga le général-major Lieven Vanheste, qui dirige la division "systèmes d'informations et de communication et Infrastructure" de la Direction générale des Ressources matérielles (DG-MR) de la Défense.

Chacun des deux complexes dédiés au F-35 comprendra quatre parties: administrative (avec bureaux, salles de réunion, vestiaires, douches, cafétéria), logistique (avec six "docks" de maintenance pour autant de F-35, ateliers pour les réacteurs, stockage des pièces de rechange), sécurisée, dédiée aux opérations (préparation des missions et simulateurs de vol, à raison de quatre par base) et la "ligne de vol" équipée de seize abris, dont quatre réservés aux avions prêts pour un décollage d'alerte, a indiqué le général Vanheste.

Le chantier à Florennes, entamé à la fin de l'an dernier avec des travaux préparatoires de déboisement et de nivellement du sol, occupera à terme quelque 300 personnes, a souligné le responsable du projet de l'entreprise De Nuil, Ignace Van Holen. La société a également engagé 18 personnes provenant de la région, principalement des ingénieurs, a-t-il ajouté.

La Défense a choisi de recourir à la formule "Design, Build & Maintain" (DBM), mais la construction est aussi supervisée par les Américains, via le groupe Lockheed Martin et le "Joint Program Office" (JPO), l'agence du Pentagone qui gère le programme F-35.

Le consortium Jan De Nul-Arcadis-Burns&McDonnell sera ainsi non seulement responsable de la conception et de la réalisation, mais également de l'entretien de l'infrastructure pendant une période de dix ans après la livraison provisoire.

Une première livraison provisoire partielle des bâtiments à Florennes est prévue à l'été 2024, de manière à permettre l'installation des équipements, comme les simulateurs, avant l'arrivée des premiers F-35 en mai 2025. "Un timing exigeant", a admis le général Vanheste.

Selon la Défense, une telle nouvelle infrastructure est nécessaire pour accueillir et maintenir le nouveau système d'armes qu'est le F-35, afin de remplacer l'actuelle, datant des années 1950 et 1960, et donc inadaptée aux exigences d'un chasseur moderne.

Le commandant de la base et du 2ème wing, le colonel Cédric Kamensky, a pour sa part souligné combien l'arrivée en 2025 des F-35A - la version à décollage et atterrissage conventionnel du chasseur Lightning II - et celle, en 2024 des drones Male ("Medium Altitude Long Endurance") MQ-9B SkyGuardian, pour lesquels une infrastructure dédiée est aussi en construction, allait entraîner une "profonde transformation" de la base de l'Entre-Sambre-et-Meuse.

Elle connaîtra aussi durant trois ans une cohabitation entre les F-16 vieillissants et les F-35 de cinquième génération.