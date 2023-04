Durbuy : Il vendait de la drogue

Le 26 avril 2019, la police locale de Marche-en-Famenne a dressé un procès-verbal initial suite à des suspicions de vente de cannabis d’un certain Joachim. Il est apparu que l’intéressé entretenait de nombreux contacts avec des jeunes connus des services de police pour des faits de stupéfiants. Il apparaît qu’à la suite de livraisons présumées de drogue au domicile de l’intéressé, de nombreuses allées et venues d’individus sont constatées aux abords de sa maison. Des écoutes téléphoniques au départ de numéros attribués au suspect ont été réalisées. Il est apparu que l’intéressé était approvisionné par un homme âgé de 70 ans.

Écoutes et analyses de messages

Suite à des informations policières et aux écoutes téléphoniques réalisées sur le téléphone d’un autre suspect, Gilles a été suspecté de vendre du cannabis et de la cocaïne dans la région de Durbuy. Il a été privé de liberté le 22 juin 2020. Il a déclaré être consommateur de “beuh” et plus occasionnellement de cocaïne. Il a expliqué se fournir en marijuana depuis le début de l’année 2020 auprès du septuagénaire par quantité de 12,5 ou 25 grammes. Il a reconnu avoir acheté quelques fois de plus grandes quantités “lorsque l’un ou l’autre copain voulait également quelque chose sinon le plus souvent c’était par 25 grammes”.

Il a ensuite admis qu’il avait fait bien plus que consommer. “Je pense qu’à ce moment-là il avait de la bonne qualité et en en parlant avec des potes, ils en ont voulu, donc j’ai pris contact et je me suis arrangé pour eux. Ce n’était pas un business, c’était pour rendre service à mes copains. J’ai fait des conneries quand j’étais plus jeune, je ne joue plus à ça. On regroupait l’argent avant et c’est moi qui venais chercher. Je ne faisais aucun bénéfice. Je le faisais pour aider mes potes. J’étais déjà gagnant puisqu’on prenait en plus grande quantité et on l’avait moins cher.” Il a confirmé sa version devant le juge d’instruction. Mais certains messages explicites l’ont confondu… Le 3 mai 2020 il écrivait à un de ses contacts : “T’as eu 25 grammes en cadeau”, “Tu ne réfléchis pas, c’est tout, je te fais déjà des putains de prix et ça ne te va pas.” Malgré la confrontation à ces messages, il a toutefois continué à nier. La cour a estimé les faits établis.