Rochefort: le travail a repris à la carrière de Lhoist

Jeudi dernier, à 12h, le personnel de la carrière jemelloise d’extraction de calcaire a débrayé sans prévenir et bloqué l’usine. Les raisons: un ras-le-bol général, un mal-être lié à un mauvais management ainsi que des conditions de travail, au niveau sécurité, de plus en plus complexes. Après un week-end de repos, les travailleurs, soutenus par le front commun syndical FGTB-CSC, n’ont pas lâché le morceau lundi matin. Ils n’ont pas levé leur piquet de grève et demandaient à rencontrer urgemment la direction européenne Lhoist Western Europe, établie dans le Brabant Wallon. "Et non celle de Jemelle car les travailleurs ont perdu confiance en leurs manageurs", commentait lundi, aux alentours de 10h, Frédéric Lucchetta, permanent syndical FGTB.