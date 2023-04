Les premiers faits remontent au 4 novembre 2018. Le prévenu s’en prend physiquement à sa compagne qui vient de prendre une décision radicale : celle de mettre un terme à leur relation. “Elle avait rassemblé toutes ses affaires et allait partir avec notre fils. Je lui ai fait une balayette”, reconnaît le prévenu. Les mois suivants ne sont pas roses entre les deux protagonistes. D’autant que madame a un nouveau compagnon. Les menaces sont récurrentes. Le prévenu envoie régulièrement des photos et messages à caractère menaçant.

Une scène particulièrement violente vient clôturer ce conflit. Elle se déroule le 8 mai 2019 à Hamois, devant le domicile du prévenu. “Je devais ramener mon fils à sa maman mais quand je suis arrivé sur place (à Andenne), elle n’était pas là. Je ne connaissais pas les personnes présentes donc refusé de donner mon fils. Elles m’ont agressé et ont frappé dans la voiture”, explique ce père de famille d’une petite trentaine d’années.

La maman se rend dès lors chez lui, à Hamois, un peu plus tard pour récupérer l’enfant. Mais elle n’est pas seule. Son compagnon, le frère de celui-ci et deux autres personnes (elles sont néanmoins restées à l’écart) sont présentes. Et la situation dégénère rapidement.

Frappé à coups de barre de fer et de matraque télescopique

À partir de ce moment, deux versions s’opposent. Le jeune père de famille dit avoir été directement attaqué par les deux frères. Il aurait reçu une cinquantaine de coups de barre de fer et de matraque télescopique. “Heureusement, mon père est intervenu sans quoi je ne serais plus là aujourd’hui. Moi, je n’ai porté aucun coup”, dit-il. Il conserve aujourd’hui des séquelles importantes, physiques et psychologiques.

Dans le clan adverse, on explique être venu à plusieurs à titre préventif, vu le comportement menaçant et violent que cet individu a déjà pu adopter par le passé. Et ils auraient bien fait car il aurait à nouveau fait une balayette à son ex-compagne, venu rechercher l’enfant. “Quand j’ai entendu crier, j’ai couru. J’ai pété les plombs. Il y a eu échange de coups puis j’ai ramassé une barre de fer au sol”, explique le frère du nouveau compagnon.

Le tribunal départagera les deux versions pour le 17 mai.