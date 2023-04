Hastière/Philippeville : trois peines de prison avec sursis en une matinée pour un seul et même individu

Les faits commis à l’encontre de la première compagne remontent à la période 2018-2020. Après avoir été quitté, le prévenu lui a crevé plusieurs fois les pneus de son véhicule. Nombre de pneus foutus : 12. “Lorsqu’elle a trouvé un lieu de sécurité à Philippeville, monsieur a commandité l’incendie de son véhicule. Elle a encore dû déménager”, expliquait son avocate, Me Kiabu. L’homme faisait aussi régulièrement du chantage au suicide dans lequel il impliquait ses enfants. Pour ces faits, une peine d’un an avec sursis probatoire a été prononcée.

Dans le second dossier, le prévenu a fait subir ce même genre de faits à sa compagne suivante, entre janvier et août 2020, après qu’elle a mis fin a leur relation. Elle a reçu des coups, a été harcelée et a subi 11 crevaisons de pneus. Le principal intéressé était en aveux de tous les faits commis hormis les pneus crevés. Il a écopé, pour ceux-ci, de 40 mois de prison avec sursis probatoire.

Enfin, dans un troisième dossier datant du le 26 janvier 2022, le prévenu s’en est pris au véhicule d’un septuagénaire avec qui il venait d’avoir un accident de la route, dans lequel il était en tort, car ce dernier refusait un arrangement à l’amiable. Ici, le tarif s’élève à 20 mois avec sursis probatoire.