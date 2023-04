Début de saison touristique à Dinant et premiers effets des lettres suspendues

“Au bout de cette rue, découvrez celle qui inspira une célèbre new-yorkaise”. Depuis quelques mois, cette phrase, découpée en sept parties, trône en hauteur dans les rues Wiertz et Pierre-Joseph Lion, à Dinant. Elle a pour objectif d’inciter les touristes et autres promeneurs à s’aventurer dans cette partie du centre-ville, beaucoup moins fréquentée. “Les premières lettres géantes ont été installées au début de la rue Wiertz. Si on veut pouvoir tout lire, il faut s’avancer jusqu’au Square Lion. Il y a derrière cela la volonté de faire la liaison entre la Croisette et la rue Grande. On les a installées là sur base d’une étude qui tenait notamment compte des commerces ouverts, du passage piéton ou encore de la visibilité”, explique l’échevin du tourisme et du commerce, Alain Rinchard (PS).