Dinant: un projet de padel rue Saint-Jacques

Réflexion de cet indépendant dans l’âme: "Avec le Covid, la demande dans ce secteur a augmenté, on l’a notamment vu avec le vélo". Les gens bougent plus. Voilà comment une autre idée a émergé: "J’ai un ami qui a ouvert un centre de padel à Ciney, je me suis intéressé à ce sport, j’y joue depuis un an".

Ça a fait tilt chez Lucien Bourdeaux: il possède un terrain qui convient parfaitement à ce genre d’installation, rue Saint-Jacques, à Dinant: juste à côté de la banque (actuellement ING, anciennement Record) qui fut sa banque. On est juste en bord de chaussée, en contrebas des locaux du Forem.

Un hall, un bar…

L’idée a mûri, et il a rentré la demande de construction d’un hall "entre 500 et 600 m2", disposant de terrains, mais aussi d’un bar. Un véritable complexe autour de ce sport en vogue.

C’est quoi, le padel ? Explication de Lucien Bourdeaux: "Un mélange de tennis, badminton et squash. Ça se joue à quatre sur un terrain de 20 mètres sur 10. Les règles, ce sont plus ou moins celles du tennis, sauf qu’on peut utiliser les parois latérales et du fond. En 20 minutes, même quand on n’a jamais joué, on peut déjà s’amuser. Une partie dure environ 1 h 30".

Du padel, on commence à en voir un peu partout, il n’y en a pas encore sur le territoire dinantais, voilà pourquoi le candidat investisseur va de l’avant. Son espoir ? "Si tout va bien, que tout soit prêt dans un an, au printemps 2024. A priori, je vais le faire tout seul, peut-être avec quelqu’un aussi, j’attends de voir comment cela se concrétise, du côté du budget".

… Mais aussi un club

Il s’agira évidemment de louer des terrains pour des parties, mais aussi de créer un club sur place, le plaisir de jouer consistant également à participer à des compétitions interclubs.

Le processus administratif est lancé, le projet a été présenté devant le collège communal, le risque de levée de boucliers ne se pose pas vraiment: on est entre une banque, un supermarché, le Forem et la grand-route Dinant-Ciney.