Si les abbayes possèdent un patrimoine particulièrement riche, un seul bien abbatial était jusqu'à présent reconnu comme trésor à savoir le manuscrit de Maredret. La situation vient d'évoluer avec le classement de deux biens appartenant à l'abbaye bénédictine de Maredsous.

L'ensemble de fossiles du marbre noir de Denée Dans la très grande majorité des gisements fossiles, la faune et la flore récoltées ne permettent pas d'obtenir une vision d'ensemble de la biodiversité car ils ne recèlent que les coquilles ou autres parties dures (dents et ossements). Certains gisements plus rares, dont la nature de la roche est différente, permettent une conservation de grande qualité des spécimens mais aussi la préservation des parties molles (chairs, poils, plumes, carapaces d'insectes, végétaux). Ces gisements ou « Lagerstätten » permettent alors de mesurer la totalité de la biodiversité rencontrée sur un site.

La particularité rare de l'ensemble de fossiles qui vient d'être classé est qu'il combine la préservation quasi intégrale non seulement des parties dures mais aussi des parties organiques molles, puisqu'il provient d'un de ces gisements hors du commun baptisés « Lagerstätten ». Peu de localités à travers le monde peuvent bénéficier de cette appellation. En Belgique, celle de Denée a livré une riche macrofaune marine d'âge carbonifère (Viséen). A l'intérêt scientifique de cet ensemble s'ajoute le contexte de l'époque. Les fossiles sont directement intégrés à des fins pédagogiques à l'école abbatiale de l'abbaye de Maredsous. Ils rejoignent ainsi une large collection généraliste d'histoire naturelle constituée par Dom Grégoire Fournier (1863-1931). La partie paléontologique a ainsi acquis un développement important et sa réputation a dépassé largement les frontières, amenant à Maredsous les meilleurs spécialistes de la paléozoologie

La paire d'échasses de la compagnie des Mélans Issue d'un don en 1858, cette paire d'échasses est un témoignage très rare de la pratique ancienne de la joute sur échasses à Namur. Suite à de nombreux débordements dans le courant du 19e siècle, les échasses ont été confisquées par la Ville de Namur et enfermées dans l'hôtel de ville qui fut détruit durant la Première Guerre mondiale. Le seul témoignage conservé est cette paire d'échasses de la compagnie des Mélans datant approximativement de 1780. Récemment, la paire d'échasses a fait l'objet d'une restauration apportant des éléments nouveaux qui permettent de mieux comprendre l'évolution des joutes. Le classement de cette paire d'échasses vient s'associer à l'inscription de cette pratique comme chef d'œuvre du patrimoine culturel immatériel de la FW-B en 2004 et à la reconnaissance internationale des joutes sur échasses de Namur par l'UNESCO en 2021