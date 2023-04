Dinant: le parking Patenier une fois de plus transformé en piscine

Des techniciens de la Ville sont intervenus en urgence pour placer une pompe de secours et vider la "piscine" qui commençait à se former. La suite ? Il faudra commander une nouvelle pompe principale et, dixit l’échevin des Travaux Robert Closset, cela coûte entre 15 000 et 20 000 euros.

Ça pompe depuis 11 ans

Maintenir le parking Patenier au sec, cela représente un fameux budget. Même quand le système de quatre pompes fonctionne: l’électricité, ce n’est pas pour rien. Précision: ces pompes fonctionnent en permanence, sinon le parking se remplit comme une baignoire. À la moindre défaillance, il faut intervenir, vite. Comme ce fut le cas lors du week-end pascal.

Onze ans que cela dure. Le parking Patenier a été inauguré le 16 mai 2022. La Ville est toujours en procès avec ceux qui l’ont conçu et réalisé. Depuis lors, ça pompe, ça pompe et ça pompe encore. Pas des petites quantités. Il y a un an, nous avions visité la pièce technique où se trouve le système de pompage. Ce dernier avale une véritable "chute d’eau permanente". C’est assez impressionnant.

L’échevin Closset le répète: il s’agissait de construire une espèce de grand "tupperware" complètement étanche (on est en bord de Meuse), c’est complètement raté. Ce ne sont pas les eaux du fleuve qui s’infiltrent. L’infrastructure a été construite au-dessus d’un petit cours d’eau, le Jauvelant. Petit, mais il débite en permanence de l’eau, pompée, puis évacuée vers la Meuse, qui n’est que le réceptacle de tous ces mètres cubes.

Si la pompe principale rend l’âme, comme ce lundi, en une heure, il y a 20 centimètres d’eau dans le parking.

Une plaie pour la Ville, ce parking Patenier, alors qu’il lui a coûté la coquette somme de 5 millions d’euros. À ce prix, on aurait pu construire une piscine.