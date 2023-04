Convivialité et… intimité décrivent ce nouvel hébergement ! Olivier Pitance indique : “Il est souvent difficile de trouver un logement de groupes cochant les 2 cases… Et pourtant, notre hébergement n’a pas eu peur de voir les choses en grand ! Une gigantesque cuisine ouverte, une vaste salle à manger, des espaces de divertissements (salle de cinéma, billard, fléchettes, table de ping-pong), une salle des fêtes, une grande terrasse aménagée (meubles de jardin, barbecue, bains nordiques, sauna au feu de bois),… Ces spacieux communs accueilleront les plus beaux moments de partage. Et parce qu’il est fort agréable de disposer d’une bulle d’intimité même au sein d’un séjour en collectivité, les impersonnels dortoirs ont laissé place à 8 appartements (dont un PMR friendly) 100 % autonomes.”

Un appartement-type peut accueillir 6 personnes et se compose d’une petite cuisine, d’une table à manger, d’un coin salon, d’une salle d’eau, d’un WC séparé et de deux chambres (une de 2 et une de 4 personnes). Ainsi, les agencements offerts par le Village du Caillou permettent à ses occupants de profiter de tous les avantages d’un séjour en communauté sans se soucier des contraintes habituelles liées à celui-ci. “Ce nouveau modèle d’hébergement se prête parfaitement à l’organisation de classes de dépaysement, de retraites à thème, de grandes réunions de famille ou encore de séjours d’entreprise. De l’enseignement au rassemblement”

En 2020, Dinant Evasion faisait l’acquisition de ce domaine de 4 hectares situé sur les hauteurs d’Anseremme, un ancien site scolaire (l’école du Caillou) composé de 3 bâtiments : les salles de classe, l’internat et le centre administratif installé dans le manoir. En 2021, les classes ont été réhabilitées en un gîte de 33 personnes ; le Gîte de la Tour. Aujourd’hui, une partie de l’internat a été rénovée pour laisser place au Village du Caillou.

Aperçu : www.dinant-evasion.be/fr/village-du-caillou