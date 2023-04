Le Cinacien qui s’est présenté ce mardi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant souffre, lui, d’une tout autre allergie, celle du bleu, de l’uniforme. Elle se caractérise essentiellement par des spasmes et de grandes envolées lyriques… Entre 2019 et 2022, cinq faits de rébellion et d’outrage lui sont reprochés. “Le premier a eu lieu lors des Apéros cinaciens, en juin 2019. Les policiers ont été appelés car monsieur était très excité. À leur arrivée, il leur a fait des doigts d’honneur et a voulu en découdre. Il a tenté de leur donner des coups de boule. Il se frappait également la tête contre les barreaux de sa cellule”, explique le parquet de Namur.

Le Cinacien a adopté un comportement identique à quatre autres reprises en mars et décembre 2020 ainsi qu’en février et juin 2022.

Ces faits, le jeune homme les reconnaît et les explique à chaque fois par une consommation d’alcool quotidienne et abusive, qui ne serait plus problématique aujourd’hui. Six mois de prison avec sursis probatoire sont requis. Jugement le 23 mai.