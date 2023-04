Accident de travail à Philippeville : l’ouvrier suspendu par la jambe ne se souvient pas

Le 8 septembre 2021 vers 12 h 30, un accident de travail est survenu dans une société de Philippeville, qui produit des aliments pour bétail. Un ouvrier est monté sur une machine en service depuis 8 ans, servant à mélanger des matières, et dont le rythme était anormalement lent. Constatant un bourrage, l’ouvrier a voulu dégager la machine avec le pied et a été happé entre 2 barres du convoyeur. Il a été traîné sur plusieurs mètres, la cheville coincée. La tête en bas, il a appelé lui-même les secours. Un collègue est venu le supporter en attendant l’arrivée de ceux-ci. La victime a souffert d’une double fracture ouverte qui a nécessité une hospitalisation de plusieurs semaines et a entraîné une incapacité de travail de plus de 4 mois. Le travailleur a repris progressivement le travail, au sein de la même entreprise, et a été indemnisé par son employeur.