Après 27 appels au 112, un Hastièrois obstrue sa rue avec des objets en tout genre

Relaxé avec l’obligation d’être suivi médicalement, il s’est à nouveau illustré quinze jours plus tard. Le 21 octobre 2022, il a placé divers objets sur la route, devant chez lui, dans le but de faire ralentir les véhicules. La police en a été prévenue en pleine nuit, à 4h30 du matin. “Des pneus, des cônes, des chaises, une brouette et divers autres objets étaient étalés sur 20m. C’est un endroit relativement dangereux. Il s’agit d’une chaussée fort fréquentée et on se trouvait dans un virage”, poursuit le parquet de Namur qui requiert 4 ans ferme.

Pour la défense du prévenu, Me Leboutte a plaidé le sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive déjà subie. Son client se serait déjà présenté à cinq reprises aux urgences pour se faire hospitaliser. À chaque fois, on l’a remballé. Obtenir un rendez-vous auprès de son psychiatre semble par ailleurs être très compliqué. “Avec un suivi médical, il n’aurait pas commis ces faits, j’en suis persuadé. C’est quelqu’un qui appelle à l’aide… en commettant des infractions. ” Jugement le 26 avril.