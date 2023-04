Ce mercredi, cet homme s’est à nouveau présenté devant le tribunal correctionnel de Dinant. Cette fois, c’est pour une tentative d’homicide commise le 24 juin 2020 à Dinant qu’il est poursuivi. Il a planté un couteau de chasse dans l’abdomen d’un de ses amis.

Ce jour-là, il était invité à un barbecue organisé à l’occasion d’un anniversaire. “Comme d’habitude, j’avais commencé ma journée avec une consommation excessive d’alcool et de médicaments”, explique-t-il. “Puis, je me suis rendu à ce barbecue où tout se passait bien. Mais à un moment, tout s’est écroulé. J’ai reçu un coup de poing au visage. Je suis rentré chez moi où j’ai à nouveau consommé. Puis il y a eu cet accident. ”

En réalité, le prévenu a été impliqué dans une altercation à cet anniversaire. Il a quitté les lieux et est revenu un peu plus tard avec une barre de fer et un couteau de chasse. Un ami a tenté de le calmer. Il a reçu un coup dans le ventre.

Réquisitoire et plaidoiries sont fixés au 13 septembre 2023, le temps qu’un expert en médecine légale évalue l’incapacité de la victime. Cela aura son importance car la défense compte contester la tentative d’homicide et demander une disqualification en coups et blessures volontaires.