Une Dinantaise, toxicomane depuis ses 14 ans, poursuivie pour trafic d’héroïne

Si la perquisition a été positive, elle a aussi été mouvementée puisque la prévenue est également poursuivie pour outrage et rébellion. “Les outrages ? Ils sont vite outrés les policiers… ”, réagit la quadragénaire qui considère que sa rébellion et les injures étaient justifiées. Le président prend alors la peine de rappeler les propos tenus ce jour-là à l’égard des forces de l’ordre : “enculés, saloperie de flics, fascistes, SS. ” Elle a également saisi une policière par le biceps et l’a menacée de lui “casser la gueule”.

Près de 30 ans de consommation

La Dinantaise est en aveux de tous les faits commis. “Je vendais de l’héroïne car je suis consommatrice depuis que j’ai 14 ans”, explique-t-elle. Elle en a aujourd’hui 43… “Je n’avais pas d’argent, je ne touchais plus de rien. J’ai déjà réalisé une cure de trois ans mais je suis retombée dedans. ”

Son conseil, Me Sine, avoue ne pas avoir la formule miracle pour sortir une personne de 30 ans de toxicomanie. Mais lui imposer des conditions aurait plus de sens que de prononcer 18 mois de prison ferme, comme requis par le parquet de Namur. Jugement le 27 avril.