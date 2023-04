Lors du conseil communal de mardi, le bourgmestre de Viroinval, Baudouin Schellen, a expliqué aux élus locaux que son collège communal menait en ce moment une réflexion pour mettre au point un plan d’action de manière à attirer des stagiaires et assistants en médecine, dans l’entité.

"Nous avons cinq médecins à Nismes, mais le reste de l’entité n’en compte que quatre, dont deux qui sont déjà plus âgés. Viroinval n’est pas en pénurie grave mais les communes voisines le sont, si bien que ces médecins sont aussi absorbés par la patientèle extérieure à notre entité", a-t-il expliqué.

La tactique envisagée ressemble à celle qui est déployée à Florennes: attirer des candidats médecins. "Un tiers des stagiaires reviennent sur leur lieu de stage pour leur assistanat. Et un tiers des assistants restent ensuite sur place pour professer…"

Grâce à l’aide de la Société Scientifique de Médecine Générale, l’idée est de mettre en place un plan pour proposer des familles d’accueil aux stagiaires et assistants, le temps de leur stage dans l’entité. De même, l’espoir est de faciliter l’installation en créant trois cabinets médicaux en un endroit qui se situerait aux alentours de Treignes, "par exemple en achetant un bâtiment et en remboursant l’achat via les locations aux médecins."

Il reste à voir sur Viroinval aura les armes suffisantes pour attirer les candidats généralistes, lorsque l’on constate que le statut de pénurie grave leur permettra d’obtenir 25 000 € de prime à l’installation à Couvin, Philippeville ou Doische, pour "seulement" 20 000 € sur les rives du Viroin, où la pénurie est jugée moins grave.

L’opposition salue l’initiative mais Delphine Lebon suggère qu’elle soit transposée à d’autres professions: "Il manque aussi de boulangers, de bouchers ou de menuisiers dans notre entité. On pourrait par exemple créer des zones franches, comme en France", a-t-elle proposé.