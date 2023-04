Une expo pour tout savoir sur les F-16 au musée Spitfire à Florennes

Voler avec des lunettes virtuelles

Géré par une ASBL comptant une vingtaine de bénévoles, musée Spitfire se modernise: des QR-codes ont été placés sur les panneaux explicatifs traduits en trois langues. "En ce qui concerne les vidéos, nous avons pu bénéficier de la voix de Jean-Louis Lahaye. Il est également possible de s’asseoir sur un siège de F-16, de chausser des lunettes de réalité virtuelle et d’effectuer une simulation de vol", poursuit le colonel Vincent Maniet. Au niveau de l’exposition en elle-même, elle s’articule autour de trois axes: le premier étant l’avion en soi avec sa technologie très avancée pour l’époque. Avion de 4e génération, le F-16 est l’un des rares à avoir volé durant une période aussi longue à Florennes. Parmi les personnalités présentes lors de cette inauguration, on reconnaissait Serge Martin qui fut le premier pilote belge de F-16. Il faisait partie de la 1re escadrille florennoise. Les nombreux métiers tournant autour de l’avion ont été choisis comme second axe de l’exposition.

Des métiers variés

Dans ses campagnes de recrutement, la Défense affirme souvent le slogan "Un avion, 70 métiers". Parmi ces métiers, ceux de pilote, de technicien, d’agent chargé de la protection des avions au sol et des services de renseignements ont été choisis. Enfin, le troisième axe concerne les retombées économiques non négligeables du programme F-16 sur l’industrie aéronautique belge et wallonne mais aussi en termes d’emploi. Durant les années 1980, 3500 équivalents temps plein travaillaient dans le cadre du programme F-16 et ils sont encore aujourd’hui entre cinq et six cents. Les bénévoles du Musée Spitfire n’attendent plus que les visiteurs afin de les guider à travers ce nouveau parcours qui s’attache à montrer comment l’aviation militaire s’inscrit dans la société et nourrit les imaginaires des petits et des grands.

Vincent PINTON