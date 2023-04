Dinant: Exodus et la grue ont sauvé la barge échouée sur la Meuse à Freyr

Il aura fallu plus de trois jours et demi avant de vider et de dégager ce dimanche vers 20h30 la barge chargée de ferrailles échouée au bas des rochers de Freyr (Dinant) depuis mercredi soir. On avait annoncé que les opérations de secours et de dégagement auraient lieu samedi après-midi, il n’en a rien été. Samedi, si une barge destinée à décharger la barge échouée était arrivée à l’écluse d’Anseremme, il n’en allait pas de même du remorqueur anversois poussant une autre barge avec du gros matériel de déchargement venu de Hasselt et de l’autre grue puissante arrivée aussi de Feluy et garée à l’écluse d’Anseremme.