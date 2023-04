L’asperge, un produit apprécié des cuisiniers

David Coisman, le chef du CCnomie a Falmignoul (Dinant), travaille depuis plusieurs années avec les “Jardins de Mimie”. L’asperge, il connaît. Ce mardi, à l’occasion du lancement de la saison des asperges de Wallonie, il est venu montrer et expliquer qu’on peut faire de nombreuses et belles choses avec une simple asperge. “J’ai voulu casser les codes en proposant un frisco à l’asperge”, explique-t-il. “J’ai réalisé une glace à base d’asperges vertes, enrobée d’un chocolat blanc et d’éclats de pistache”.