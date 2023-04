Le commissaire Descy le précise d’emblée, “Ciney n’est pas Chicago”. 1949 délits ont été recensés en 2022, la moyenne sur 10 ans est de 1970 faits par an. Mais différents phénomènes récents en matière d’infractions à la loi sur les stupéfiants ont mené au focus dressé ce mardi.

Frédéric Deville explique : “Différents troubles ont ainsi été enregistrés dans le quartier Courtejoie dans le courant du 2e semestre 2022. Les stupéfiants étaient à l’origine de ceux-ci. 30 contrôles d’identité y ont été menés, et durant l’été, une quinzaine de privations de libertés sont intervenues. Suite à une perquisition, un mandat d’arrêt a été décerné. J’ai également pris, comme la loi m’y autorise, un arrêté d’interdiction, empêchant certaines personnes de fréquenter certains lieux, afin de restaurer le calme dans une des artères principales où la situation devenait par moments ingérables.” En juillet 2022, la fermeture d’un restaurant de la rue du Centre, où des faits de consommation en présence de mineurs étaient signalés, a également eu un certain retentissement.

Tout dernièrement, deux cannabicultures ont été démantelées à Hamois. Dans le cadre de la première, découverte le 10 mars dernier, c’est la consommation anormalement élevée d’électricité qui a mis la puce à l’oreille. 600 plants y ont été découverts. Une personne a été placée sous mandat d’arrêt. Ce 4 avril, toujours à Hamois, 2000 plants ont été mis au jour dans une maison isolée d’Hamois. 4 personnes ont été arrêtées et 3 d’entre elles ont été placées sous mandat d’arrêt. En province de Namur, 12 plantations de ce type avaient été répertoriées en 2021, 7 l’ont été en 2022 et 3 ont été découvertes depuis le début de l’année 2023.

”Entre octobre 2022 et janvier 2023, 3 opérations policières se sont intéressées à une filière criminelle liégeoise opérant dans notre région”, poursuit le commissaire Descy. “Les livreurs opéraient dans les provinces de Namur et Luxembourg. A Ciney, les livraisons étaient quotidiennes dans près de 15 points d’arrêt approvisionnant une quarantaine de clients potentiels. Les 70 caméras de la ville et les caméras ANPR ont permis d’observer très précisément ce manège”. Bilan : 3 flagrants délits dans les rues de Ciney, 20 perquisitions dans les milieux cinaciens et liégeois, 21 inculpations et 14 mandats d’arrêt. “Les livreurs étaient pour la plupart liégeois. Des Cinaciens achetaient et revendaient à leur tour, entraînant donc de nombreuses nuisances. Les dossiers stups ont de nombreux effets collatéraux. A Ciney, ils ont entraîné des coups de couteau en mai 2022. Des faits de coups, de menaces, des dégradations, vols avec violence ou tapage sont directement liés à la consommation de drogue.”

Élément rassurant : les autorités cinaciennes n’ont à ce stade pas de signaux alarmants provenant des écoles. Ce qui a son importance, quand on sait que Ciney est un pôle important en matière de densité scolaire. La lutte contre les stupéfiants se poursuivra dans les prochains mois à Ciney, où différentes actions de visibilité sont prévues dans les semaines à venir.