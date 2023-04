On lui reproche premièrement des coups portés à son beau-fils de dix ans, en mai 2018. Ceux-là, il les reconnaît mais les nuance. “On était attablés, on discutait de son désordre. Les choses se sont envenimées. Je suis intervenu et je l’ai soulevé. Mais le plafond était très bas et il l’a heurté. Je regrette”, explique-t-il. Président et parties civiles font tout de même remarquer que les lésions constatées ne sont pas banales et auraient difficilement pu être les conséquences d’un seul et simple choc.

Dans un second temps, on lui reproche des coups sur son propre fils, entre avril et mars 2018. Lui était beaucoup plus jeune. Il avait moins de deux ans au moment des faits. On parle de fessées régulières et d’une scène lors de laquelle il aurait envoyé une chaise au visage de son fils. Ceux-là, il les conteste. La chaise, c’était un accident selon lui.

Pour l’ensemble de ces faits, le ministère public requiert 40 mois de prison avec sursis. Depuis lors, le prévenu a mis en place plusieurs suivis car, oui, il pouvait se montrer violent et agressif à cette époque. “J’ai également étudié la psychologie et la philosophie de mon côté. Je ne veux par ailleurs plus de relation sentimentale”, ajoute-t-il. Jugement le 24 mai.