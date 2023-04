Un homme d’une vingtaine d’années écope de huit ans ferme pour le viol de sa nièce à Hastière

Le 15 mars dernier, un jeune homme né en 2000 comparaissait devant le tribunal correctionnel de Dinant pour des faits de viol et d’atteinte à l’intégrité sexuelle à l’encontre de sa nièce de six ans, commis entre mars et octobre 2021 à Hastière. Bien qu’il contestait les faits, il a écopé ce mercredi de huit ans de prison ferme.