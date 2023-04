Le “micro-trenching”, une technique innovante pour déployer la fibre optique à Onhaye

C’est notamment le cas depuis ce jeudi dans la commune d’Onhaye où un chantier particulier a débuté ce jeudi. Proximus y utilise, pour la première fois en zone rurale, la technique du “micro-trenching” pour tirer ses gaines. Il s’agit ici d’une phase test qui présente bien des avantages par rapport au procédé traditionnel : coût réduit, rapidité, propreté, sécurité. Elle ne peut toutefois être utilisée que dans certaines conditions, notamment lorsqu’il n’y a pas de conflit avec une infrastructure existante dans le sol telles que le gaz ou autres conduites. “Ils creusent, grâce à une machine qui vient de France, une tranchée de 13cm de large (Ndlr : contre 28cm en temps normal, ce qui limite les travaux d’excavation de moitié) et de 60 à 80cm de profondeur en bord de voirie, là où ce n’est pas macadamisé”, explique le bourgmestre d’Onhaye Christophe Bastin.

La tranchée est creusée au moyen d’un disque équipe de dents. Cette technique permet également de poser les gaines destinées à recevoir les câbles, de réaliser le sablage et la pose d’un treillis avertisseur et finalement de remblayer la tranchée. Le tout se fait en une seule et même opération. “C’est la machine qui fait tout. Elle est d’une efficacité impressionnante. Ils ont commencé ce jeudi et pourraient déjà avoir fini ce vendredi en fin de journée”, poursuit Christophe Bastin.

”La fibre a déjà été posée sur 800m à Foy ce jeudi. Ce vendredi, cela concernera 1.800m à Ostemrée”, explique Greg Franceus, responsable des relations extérieurs pour Proximus.

Cette pose de fibre optique permettra d’améliorer les connexions internet des villages de Cerville, d’Ostemrée ainsi que des hameaux de Foy et de Marteau. Fin 2022, un autre chantier avait permis à 88 foyers de Miavoye de déjà bénéficier d’un internet haut-débit. “La commune d’Onhaye est de mieux en mieux couverte en termes de fibre optique. Il reste encore quelques poches à desservir mais on ne parle même plus de hameaux, mais de petits groupes de maisons. On n’oubliera personne”, termine Christophe Bastin.