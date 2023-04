Fellation en pleine rue à Dinant : quatre mois avec sursis pour les protagonistes

Le 11 septembre 2022, un habitant de la Place St-Nicolas a prévenu les services de police de la zone Haute-Meuse car le spectacle auquel il assistait depuis chez lui ne lui plaisait guère. Un homme et une dame, âgés d’une soixantaine et d’une septantaine d’années, s’octroyaient un petit plaisir… public. “Ils étaient assis sur un banc. Monsieur a baissé son pantalon et madame a entamé une fellation”, expliquait le président Jadin lors de l’audience.