Ciney : un PédiBus organisé par le GAL pour la Providence et l’Athénée Royal Meuse-Condroz ce 26 avril

3 heures de départ (7h45 – 8h – 8h15) et 2 zones de dépose-minute d’où partiront les pédibus sont mis en place : le parking des ateliers communaux (proximité Q8) et le parking derrière la piste d’athlétisme à hauteur du 12, Chemin Rebompré. Les enfants seront accueillis et recevront un petit pain et un gilet fluo à prêter en attendant leur départ. Ils seront menés ensuite à leur école, encadrés par des adultes et des élèves de 6ème secondaire de la Providence qui ont été formés à cet effet. Les parents se sont inscrits au préalable via un formulaire.