Un sdf d’Hastière écope de 42 mois avec sursis partiel : il s’était s’introduit par effraction dans une maison avec une hache

Dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022, un sdf d’Hastière s’est introduit par effraction armé d’une hache dans une habitation de la localité, occupée par une dame qui vivait seule et qui lui était totalement étrangère. L’homme était complètement ivre et potentiellement sous l’influence de drogue. “Elle a contacté la police et s’est vite réfugiée chez une voisine”, explique le parquet de Namur. “Quand les policiers sont intervenus, il se trouvait toujours sur place. Il est entré dans une rage folle et s’est mis à tout casser. Il a insulté les policiers et les a menacés de leur arracher les yeux avec la cuillère qu’il tenait en main. Ils ont dû faire usage de leur spray au poivre”, expliquait le ministère public.