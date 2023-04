Ciney: Écolo demande une zone 30 généralisée en centre-ville

Celui-ci plaide en faveur d’une "circulation apaisée, pour que tout le monde se sente à l’aise de circuler en centre-ville". Pour cette raison, il souhaite que les vitesses soient plus cohérentes, uniformisées, pour éviter tout malentendu aux usagers. Rue Courtejoie par exemple, le périmètre zone 30 commerciale s’arrête 100 mètres avant le périmètre zone 30 "abords école" (Institut Saint-Joseph).

Le quartier de la gare rencontre le même genre de problème et, au regard des trois projets immobiliers d’ampleurs qui arrivent, une vaste zone 30 qui englobe ce périmètre n’est pas une idée à laisser de côté. Enfin, il réclame une meilleure communication sur le terrain, la signalisation étant jugée "très, très discrète". Des améliorations peuvent être faites à moindre coûts, par marquages au sol par exemple.

Un nouveau plan de mobilité à l’étude

Depuis la fin de l’année passée, un bureau d’étude a été désigné pour aider à l’élaboration d’un nouveau Plan Communal de Mobilité (PCM).

Le même bureau que la Ville de Marche, pour l’anecdote. Le collège espérait obtenir des subsides, mais ce fut un flop.

Décision a alors été prise d’avancer sur fonds propres. Cout de l’opération: 115 000€. Le choix a été posé par le collège de ne pas uniquement se concentrer sur le centre de Ciney mais d’inclure les villages aussi.

"Pour la zone 30 en centre-ville, le bureau a reçu les retours de François et son équipe. Il est heureux que ça puisse alimenter l’analyse. Ils leur ont probablement fait gagner du temps. C’est d’autant plus important d’y réfléchir avec le boulevard urbain de l’Avenue Schlogel (annoncé pour 2027) et sa nécessaire liaison avec la gare, note Guy Milcamps, échevin de la mobilité. Par ailleurs, la police rappelle que ces zones 30 ne doivent pas être banalisées au risque de ne pas être respectées."

Le bureau est là pour trancher la réflexion. Vaste zone 30 ? Petites zones 30 mais mieux signalée ? Cette réflexion, rappelle François Bouchat, avait déjà été réalisée en 2011 via le plan Wallonie-Cyclable porté par Anne-Marie Camus, durant la législature de Guy Milcamps. Puisque les documents sont là, il n’y a plus qu’à se servir, mais surtout à agir à des points très précis de la ville, déjà pointés dans le-dit document (Rue des Capucins, etc.)

Pour le collège, il faut prendre en compte les nouveaux aménagements. "En 2011, il y avait beaucoup trop de mesures. Le bureau dégagera dix priorités d’ici l’automne pour savoir par où commencer et peut-être un avis sur la zone 30 ressortira de ces priorités", dit encore Guy Milcamps.

Des groupes de travail se réuniront ensuite. François Bouchat en fera notamment partie.

Pas de marquage ou de changement de signalisation en vue avant la fin de la réflexion, donc.

Les élections arrivent

– Action s’est positionné en faveur d’une harmonisation des zones de vitesse, rejoignant les propos du groupe Écolo. Jean-Marie Cheffert a abordé le cas de la route reliant la gare de Ciney à Achêne, laquelle semblerait aussi manquer de régularité dans les indications de vitesse. Frédéric Deville soulève sur le ton de l’humour une possible prochaine coalition. Ce à quoi Jean-Marie Cheffert répond: "Pas avec quelqu’un qui n’est pas candidat sur la liste".

– Frédéric Deville se positionne en faveur d’une fusion des communes plutôt qu’une supracommunalité, dans le cadre des subsides pour le Plan Communal de Mobilité (PCM), notamment. La supracommunalité joue selon lui en la défaveur des Communes quand on espère bénéficier de subsides. En juin 2022, les autorités communales cinaciennes avaient souhaité parler fusion avec Hamois. La voisine avait décliné l’offre.

– Un radar sera installé à Pessoux la semaine prochaine. Un radar-tronçon sera placé à Achêne entre le garage San Mazuin et la pompe à essence Total dans le courant du mois de mai.