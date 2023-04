Plus de huit ans de traitements inhumains à Florennes

Ces faits ont toute de même duré durant plus de huit ans. Pour la prévenue, Me Laurent plaide des conditions probatoires. Il conteste l’épisode du sac de copeaux/excréments ainsi que celui du couteau. Pour les autres punitions, la mère de famille est en aveux mais certaines n’auraient eu lieu qu’à quelques reprises, lorsqu’elle ne s’en sortait plus.

Ce jeudi, le parquet de Namur a requis contre la prévenue quatre ans de prison avec sursis probatoire et huit mois avec sursis simple contre son compagnon de l’époque, poursuivi pour non-assistance à personne en danger. « Monsieur a été témoin de certains faits, est déjà intervenu mais reconnaît qu’il aurait dû faire plus. » Son conseil plaide l'acquittement. "La loi ne punit pas une aide inadéquate mais bien une inertie totale et consciente." Jugement le 25 mai.