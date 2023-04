Trafic d’héroïne à Dinant : jusqu’à deux ans avec sursis

Une perquisition a été menée au domicile du couple le 5 octobre 2022. Plusieurs consommateurs se trouvaient sur place. Des traces de consommation ont été constatées et une centaine de grammes d’héroïne, deux balances de précision et un gsm ont été saisis. L’analyse de ce dernier a confirmé le trafic de stupéfiants. “Je vendais de l’héroïne car je suis consommatrice depuis que j’ai 14 ans. Je n’avais pas d’argent, je ne touchais plus de rien. J’ai déjà réalisé une cure de trois ans mais je suis retombée dedans”, expliquait la prévenue, âgée aujourd’hui de 43 ans.

Lors de cette perquisition, la prévenue a outragé les policiers et s’est rebellée. Elle les a notamment insultés de “fascistes”, de “SS” et “d’enculés” et a saisi une policière par le biceps et l’a menacée de lui “casser la gueule”.