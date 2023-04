Dinant : un kayakiste en détresse, piégé sur la rive droite de la Lesse

Après avoir cherché une issue en vain, le kayakiste a dû se résoudre à appeler "au secours". Appel entendu puisque des personnes ont composé le 100 et une ambulance du poste de Dinant et le Smur de Dinant ont été envoyés sur place, ou du moins au plus près, les secouristes devant continuer leur route à pied pour atteindre la victime. Une équipe de sauveteurs en eaux vives de la zone Dinaphi est également intervenue.