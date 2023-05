Dinant : le 10 mai, la rue est à vous !

Des concerts en plein air auront lieu au kiosque. La chorale aux 1.000 chansons (chanson française) se produira de 14h à 14h30 et de 16h00 à 16h45, vous pourrez assister à la prestation de Escales (musique du monde).

L’esplanade du centre culturel sera dédiée au street art. De 14h45 à 15h30, la Cie No Way Back proposera Layers, un spectacle qui mélange danse et performance physique, art plastique et chorégraphie. De 13h00 à 18h00, petits et grands pourront tester différentes techniques de graff'.

La place St-Nicolas ne sera pas en reste. De 13h30 à 17h30, les bricolos du Clou Tordu vous invitent à fabriquer des objets à partir du recyclage de vieilles palettes. Scies, chignoles, vilebrequins, rabots, marteaux, clous et huile de coude pour des créations originales en bois de récup, avec sérigraphies réalisées en direct. De 13h00 à 18h00, des animations sont prévues tout l’après-midi, concoctées par les partenaires du dentre culturel (Dinamo, le centre Croix Rouge du Bocq, la MJ d’Yvoir et l’Empreinte belge). Au programme : réalité virtuelle, djembé, jeux, lectures, création de porte-clés…

Au programme rue Pont-en-Isle : de 15h00 à 15h35&de 17h00 à 17h35 : Cochon cochon (Cie Allez Allez) Opéra grogné pour duo de jambons ! Vous connaissez les 3 Petits Cochons ? Eh bien ils ne sont plus que 2, alors… Vengeance ! De 13h00 à 18h00 : un espace sport&fun sera proposé par l’AMO Globul’in.

Sur la place Saint-Roch, de 13h30 à 17h30, La Pêche aux histoires sera présentée par la Cie des Bonimenteurs “La seule pêche aux canards au monde où les enfants ne gagnent pas de jouets made in Taïwan mais des histoires ! A vos cannes… Prêts ? Pêchez !”

Et enfin, de 13h00 à 18h00, place AlbertCarrousel Shuriken (Boîte à clous asbl) mettra en place une bataille sans merci entre parents et enfants travestis en samouraïs pour se battre contre leurs ennemis jurés : les ninjas !

Programme complet sur www.ccdinant.be