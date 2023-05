Je pédale pour ma forme à Ciney : 1re séance le 25 mai

Mis sur pied par la Régie des Sports de Ciney et le GAL Condroz-Famenne dans le cadre du projet de coopération “La mobilité pour tous”, Je pédale pour ma forme (JPPMF) est un programme de 6 à 7 sorties à vélo encadrées par des coaches formés afin de faire (re) découvrir le plaisir du vélo. C’est aussi l’occasion de parcourir sa commune et ses environs sous un autre regard et dans une ambiance conviviale. Les itinéraires proposés seront accessibles à tous types de vélos (VTC, VTT, …)