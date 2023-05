Ciney retenue dans le cadre du dispositif “Objectif Proximité”

Le plan se déploie sur cinq axes, dont un axe économique dans lequel on retrouve l’appel à projets intitulé “Objectif Proximité”. Anne Pirson, échevine du commerce, indique : “Cet appel à projets, pour lequel Ciney avait remis sa candidature, vise à relancer de nouvelles activités, dynamiques, créatives, innovantes et attirantes, afin de rebooster l’attractivité dans les centres urbains et ruraux. La Commune a donc été sélectionnée.”

Objectif Proximité comprend deux volets. “Je m’installe” : vise à soutenir l’installation de nouveaux commerces qualitatifs dans des cellules commerciales vides dans le périmètre défini. L’activité de ces commerces doit rencontrer les besoins en matière de mixité commerciale identifiés par la commune (diagnostic commercial). “Je me réinvente” : destiné aux commerçants existants du périmètre défini désirant faire évoluer ou changer leur “business model” afin de pérenniser leur présence. Le repositionnement de ces commerces devra rencontrer les besoins en termes de mixité commerciale identifiés par la commune.

Concrètement, les candidats sélectionnés bénéficieront d’une prime pouvant couvrir 60 % des dépenses éligibles, pour un montant maximum de 6.000 €. Un jury de sélection se prononcera quant aux candidatures reçues. Les projets sélectionnés devront être viables financièrement, démontrer leur qualité et correspondre aux besoins identifiés.

Le périmètre défini pour le centre-ville de Ciney concerne : la Rue du Centre, le haut de la Rue du Commerce (1-88), la Place Monseu, la Rue Courtejoie (1-24), la Rue du 11 février, la Rue des Héros.

Anne Pirson poursuit : “La priorité du Collège communal est de centrer les efforts sur le cœur de ville, à savoir la zone historiquement commerciale. Objectif Proximité s’ajoute ainsi à plusieurs autres démarches mises en place à Ciney pour favoriser la redynamisation du centre-ville et l’implantation de commerces indépendants. Citons notamment les primes communales à l’installation et la maternité commerciale,…”

Renseignements et documents utiles: https://www.ciney.be/economie/commerces/objectif-proximite

Les porteurs de projet peuvent également s'adresser à l'ADL : adl@ciney.be - 083/23.10.24.