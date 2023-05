Déclics : une exposition pour découvrir Dinant autrement

Plusieurs séries de sujets, comme l’Académie des Beaux-Arts, le Bar à soupe, la Boulangerie St-Jacques Nature et Terroir, la Brasserie Caracole, etc. ont été sélectionnés dans le cadre de cette exposition.

Les clichés ont évidemment été réalisés par des photographes passionnés et surtout locaux, qu’ils soient amateurs ou professionnels. Ils sont dix (Ndlr : Damien Baudot, Laurence Burvenich, le Cercle Astronomique Mosan (CAM), Philippe Dehuit, Jean Elleboudt, Romain Herregodts, Serge Muller, Fabian Nicolay, Alain Rolin, Jean-Pol Sedran et Thomas Sedran) à avoir été invités à collaborer en immortalisant trois sujets tirés au sort parmi les lieux identifiés par le Centre culturel, pour finaliser le projet. “La finalité de la démarche n’est ni un concours ni une compétition, mais bien la présentation d’une exposition collective dont l’objectif est de mettre en lumière une partie des hommes et des femmes qui font vivre Dinant et ses villages. Pendant plusieurs mois, les photographes ont rencontré, discuté, échangé et photographié des personnes et projets qui rendent le territoire dinantais si dynamique et vivant. Loin d’un état des lieux exhaustif des richesses de la région, l’exposition en offre à tout le moins un aperçu qui, on l’espère, donnera envie à chacun d’en découvrir davantage… ”, ajoute-t-on au CCRD.

Infos : visite gratuite du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00 ; Samedi et dimanche de 13h30 à 17h00.