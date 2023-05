Onhaye/Florennes : douze ans de prison requis contre un pédophile multirécidiviste

Une lourde peine de 12 ans de prison a été requise, ce mercredi matin par le parquet de Namur, à l’encontre d’un habitant de Florennes né en 1951 poursuivi pour des faits de mœurs et de pédopornographie. Un réquisitoire justifié par sa dangerosité, ses antécédents et le risque de récidive. Le passé judiciaire de ce septuagénaire ne plaide pas en sa faveur puisqu’il a déjà été condamné à quatre reprises, pour des faits similaires, à des peines de 18 mois, 3 ans et 6 ans de prison ainsi qu’à un internement de près de 9 ans.