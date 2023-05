Viré d’une soirée à Hamois, il voulait aller dormir chez son frère mais s'était trompé de maison

Le jeune homme avait escaladé une clôture et frappait à la porte arrière de l'habitation. L'habitante a ouvert et a bien tenté de lui barrer la route mais l’homme a forcé le passage pour s’installer dans le fauteuil. Interpellé par le bruit, son compagnon, âgé d’une cinquantaine d’années, est intervenu. “Il a tenté de le tirer du fauteuil et a reçu en retour des coups de poing au visage. Le prévenu lui a aussi mordu l’avant-bras et le flanc gauche. ” Un voisin, d’une septantaine d’années, est également intervenu à la demande des victimes. Lui, a été la cible de deux crachats (Ndlr : on était toujours en pleine période de pandémie).

Finalement, l’individu a été interpellé par les policiers de la zone Condroz-Famenne.

Ce mercredi, le tribunal correctionnel de Dinant a condamné cet Hamoisien à une peine de travail de 100h, ou 10 mois de prison en cas d’inexécution.