Rochefort: un parapentiste coincé à 25 mètres du sol

Survolant le panorama du Rond du Roi, l’homme a accroché un arbre et s’est retrouvé coincé dans les branches, à 25 mètres du sol. Les pompiers sont intervenus à 15h35, avec une autompompe et un officiel du poste de Rochefort, une autopompe de Marche-en-Famenne et un renfort du Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp) de la zone de secours Dinaphi.