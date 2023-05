Garden party au Domaine de Chevetogne

40 artisans et producteurs seront au centre de la journée et proposeront leurs spécialités : plantes, accessoires de jardin, décoration, outillage, produits naturels et de bouche, …

Durant la journée, il sera possible de suivre des passionnés de nature et spécialistes du jardin comme Diversifruits (fruitiers), Adalia, Natagora, Renai Cense (les animaux au jardin) ou encore Pierre Dujardin (”Petits pois et pois de senteur”, émission sur Notélé).

De nombreux ateliers pour petits et grands figurent au programme de la journée : réaliser son étiquette de potager, décorer son premier terrarium, créer sa propre tisane et bien d’autres choses encore pour les créatifs. Plusieurs espaces de jeux géants seront répartis sur le parc.

Une programmation artistique rythmera la journée avec des scènes d’improvisation du Théâtre Jardin Passion et des interludes musicaux de Quantess Combo’s, Steam Machines, Ostara, Max Vandervorst et Musique by Bernard. Les plaisirs gourmands seront également de la partie, avec les 5 points de restauration du parc auxquels s’ajouteront des foodtrucks et des propositions gourmandes par les artisans du Marché “Nature&Jardin”.

Le jeudi 18 mai dès 10h.