Mathieu Wattier “rêvait” de tuer son grand-père, Mathieu Deneyer, il l’a fait de 24 coups de couteau

La tentative de meurtre a eu lieu à Brûly-de-Pesche, dans la maison où l’accusé vivait avec sa mère et la victime le 27 avril 2020. Le jeune homme a reconnu qu’il voulait pénétrer dans la chambre de son grand-père afin de le tuer avec une hachette. Deneyer les empêchait, lui et sa mère, d’utiliser la salle de bains de l’habitation, sur laquelle il lui arrivait de mettre un cadenas. Le jeune homme venait de se brûler le cuir chevelu après s’être rincé les cheveux avec de l’eau qu’il avait fait chauffer dans une bouilloire.

Le meurtre s’est déroulé au même endroit le 9 mai 2020. Armé d’un poignard de 20 cm et d’une baïonnette de 30 cm, Wattier a donné 24 coups de couteau à la victime, dont 14 dans le dos et 2 au visage. La carotide a été sectionnée, alors que le poumon, le cœur et l’estomac ont été transpercés. L’auteur a lui-même appelé la police après avoir commis les faits qu’il a immédiatement avoués. Il a déclaré avoir agi de la sorte car lui et sa mère étaient harcelés depuis 12 ans par le vieil homme et a affirmé qu’il voulait se suicider après avoir tué son grand-père mais n’en avait finalement pas eu le courage.

Les débats débuteront le 22 mai, dureront 5 jours et seront présidés par Philippe Gorlée tandis que l’avocat général Virginie Kerkhofs soutiendra l’accusation. Mathieu Wattier sera défendu par Mes Quentin et Martin Mayence. Me Séverine Solfrini interviendra pour la maman de l’accusé, Frédérique Deneyer, constituée partie civile. Celle-ci “soutiendra la défense, en plaidant le contexte familial tel que décrit par la maman de l’accusé”.

Le contexte familial sera à n’en pas douter au coeur des débats, entre la haine de l’accusé pour son grand-père, la relation fusionnelle entre le jeune homme et sa mère qui l’a toujours protégé, et les relations conflictuelles d’ordre financières entre, d’un côté, la mère et le fils et, de l’autre, le grand-père.

Des interrogatoires de l’accusé, il ressort que ce dernier “rêvait” de tuer son grand-père, projet dont il avait parlé à plusieurs personnes peu de temps avant les faits, évoquant un “grand final”. Wattier nie pourtant toute préméditation. À partir de 2018, la victime avait déposé plainte à plusieurs reprises contre son petit-fils : pour des bousculades, des menaces avec un couteau, des coups. Le 25 janvier 2020, L’accusé avait appelé le 101, déclarant qu’il allait “assassiner toute la famille”.

Des expertises psychologiques, il ressort que l’accusé était responsable de ses actes au moment des faits. Il est décrit comme caractériel et impulsif, doté d’une personnalité borderline, affecté par des années de souffrances, notamment liées à la mucoviscidose et à son diabète.