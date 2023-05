Nouvelles naissances chez les hiboux grands-ducs sauvages nichant au cœur du Domaine des Grottes de Han

Un an plus tard, même époque et même refrain puisque trois œufs ont éclos le week-end de Pâques, entre le 8 et 10 avril. “L’histoire des parents et de leurs petits est filmée jour et nuit par la Bubocam : la parade nuptiale, l’accouplement, la ponte, la couvaison, l’éclosion des œufs, le nourrissage des petits, etc.”, précise-t-on au Domaine.

Une attention particulière en vue de la préservation de l’espèce

Ce vendredi 12 mai, Nicolas Pierrard, représentant de BeBirds, Centre Belge de Baguage (de l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique, l’IRSNB), a procédé à leur baguage. Une opération est réalisée dans le cadre d’une étude de l’espèce. Le baguage est un outil de surveillance et d’observation des populations d’oiseaux sauvages. Il permet, entre autres, de tracer les individus afin d’identifier les lieux où l’espèce se plaît et niche mais aussi, en cas de mortalité, d’en déterminer la ou les causes potentielles afin d’étudier et de proposer des mesures de gestion et de conservation des lieux de vie de l’espèce. Leur baguage a aussi permis de les peser et de conclure qu’ils sont en pleine forme. Si tout va bien, ils devraient effectuer leur premier vol d’ici environ 2 semaines et dans quelques mois, ils quitteront définitivement leurs parents.

En effet, une partie significative des couples de hiboux grands ducs niche dans des sites industriels ou semi-industriels. L’espèce avait complètement disparu de Belgique entre le début du XXe siècle et 1982. Aujourd’hui, elle est de retour dans nos contrées mais nécessite une attention particulière en vue de sa préservation.

Les images du couple sont à découvrir sur le compte instagram suivant : www.instagram.com/domaincavesofhan/