Un Florennois agresse son voisin après avoir bu 30 canettes de pils

Il était 22h15 ce soir-là lorsque le voisin du prévenu, qui rentrait chez lui, lui a demandé de diminuer le volume de sa musique. “Ça, c’est quelque chose qu’il vous est souvent reproché lorsque vous avez bu. Vous aviez d’ailleurs déjà eu une discussion à ce sujet un ou deux jours plus tôt”, rappelle le président du tribunal.

Mais ce 3 février dernier, la discussion a tourné court. Le prévenu a immédiatement porté un coup de poing au visage de son voisin. “Puis, il a tenté de lui enfoncer ses doigts dans les yeux et a fini par un nouveau coup de poing au biceps”, précise le parquet de Namur. Le prévenu s’est ensuite montré menaçant, couteau en main. “Il y a eu une enquête de voisinage. Quand monsieur consomme de l’alcool, c’est le carnage. Il s’était calmé fin 2022 mais avait recommencé de plus belle depuis Noël. Ce 3 février, il avait bu 30 canettes de pils sur toute la journée. C’est dire l’habitude de consommation. ”

Depuis ce jour, le Florennois ne boit plus et est traité médicalement. Mais on le sait, un alcoolique abstinent peut vite replonger. Raison pour laquelle parquet de Namur et défense demandent des mesures probatoires. Jugement le 16 juin.