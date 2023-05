Mesure de faveur pour avoir tabassé un homme avec sa matraque télescopique à Walcourt

Un habitant de Walcourt a très mal vécu la séparation avec sa compagne en 2019, après dix ans de relation. Une situation devenue encore plus difficile à gérer lorsqu’il a appris qu’une connaissance entretenait une relation avec elle. “Pendant deux mois, je lui ai demandé de me dire la vérité. Ce monsieur disait qu’il ne se passait rien alors qu’elle allait dormir chez lui”, précisaient le prévenu et son avocate en mars dernier devant le tribunal.