Dinant: réaménager le square Lion pour l'apaiser

Il y a un souci. Les autorités communales veulent le gommer par un réaménagement. Un avant-projet de ce dernier a été présenté lundi soir aux habitants proches des lieux, et/ou qui l’affectionnent.

À la base, la réponse à un appel à projets (avec subsides à la clé) de la Région wallonne, pour favoriser la création d’espaces verts en milieu urbain. Le dossier a été introduit en novembre 2022, il n’y a toujours pas de réponse. Cela n’a pas empêché le bureau d’étude (le Bureau économique de la Province) désigné par la Ville de présenter les pistes, que pouvaient commenter les participants à la réunion.

Priorité: gérer le plus problématique

En gros, l’idée est de verduriser davantage un espace vert. En le déminéralisant: adieu les graviers, au profit de pelouses. De quoi sauvegarder le réseau racinaire d’une dizaine d’arbres présents, dont certains plus que centenaires, cinq étant classés. On veut aussi installer des bancs, ou encore mettre en valeur les monuments existants. Un citoyen dinantais a suggéré de valoriser la jolie statue au milieu du square. En l’éclairant. Ça tombe bien, elle s’appelle le Triomphe de la lumière. Pourquoi pas, lui a-t-on répondu.

Dixit le bourgmestre Thierry Bodlet, l’idée derrière cet avant-projet, c’est d’attirer un autre public: des familles, des touristes. Avec l’espoir de décourager les indésirables de stagner. Les riverains sont plutôt pour ce contrôle social par la promotion d’autres "activités". Par contre, ils sont plus dubitatifs sur l’installation d’un skate park à quelques mètres du square, derrière l’annexe du palais de justice.

Leur souci, ils l’ont répété, c’est bien la quiétude. Ils regrettent le peu de présence policière. Réponse mayorale: "On leur demande d’être plus présents, mais c’est difficile." Et d’évoquer la future extension du réseau de caméras urbaines, qui devrait intégrer le périmètre du square Lion.

Pour l’instant, a précisé Thierry Bodlet, il s’agit de "gérer le plus problématique". Un habitant des lieux a donné un exemple de ce que cela représente pour lui: "Je laisse pousser ma haie, afin qu’elle soit la plus épaisse possible." Sinon le mur de sa propriété se transforme en urinoir.

Lundi soir, on a débroussaillé le futur du square Lion.