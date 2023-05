Consulter des images et vidéos pédopornographiques était plus fort que lui : 40 mois avec sursis

Le prévenu a fait l’objet d’une première dénonciation pour diffusion d’images impliquant des mineurs en 2020. “On a pu l’identifier monsieur grâce à l’adresse IP et une visite domiciliaire a été réalisée le 6 août 2020”, expliquait le parquet de Namur à l’audience

Malgré ce premier avertissement de la justice, l’homme a encore consulté et diffusé ce genre de documents. “Une perquisition a été réalisée chez lui le 28 février 2022. Il a été libéré sous conditions mais a recommencé dès le lendemain. Ça, on le sait car lors d’une seconde perquisition menée six mois plus tard, on a retrouvé un GSM caché derrière une plinthe. Il avait été acheté le 1er mars alors que cela lui était interdit. Dedans, on a encore retrouvé des fichiers avec des enfants mis en scène”, ajoutait le parquet de Namur.

Devant le tribunal, le principal intéressé, en détention préventive depuis huit mois, n’avait pu fournir d’explication au sujet des faits commis.