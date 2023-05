Vol de dix VTT à l’Institut Notre-Dame de Philippeville

“C’est grâce à un acheteur que la police est remontée jusqu’aux prévenus”, rappelle le parquet de Namur. En effet, un des vélos volés a été revendu 80€ par les auteurs du vol, à une de leur connaissance. Une excellente affaire puisque ce deux-roues neuf en valait dix fois plus (800€). L’acheteur l’a lui-même revendu 450€. C’est après cette seconde vente que la police a pu exploiter une piste dans le cadre de l’enquête.

Durant cette même période, les deux voleurs ont aussi dérobé une tronçonneuse et un treuil chez le papa de l’un d’eux, qu’ils ont aussi revendu à cette même connaissance pour un montant de 300€. Des peines de 18 et 15 mois ont été requises à l’encontre des deux voleurs et un an contre le receleur. Jugement le 22 juin.