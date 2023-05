Le ViciGAL est un itinéraire cyclable de 42 km, entre Yvoir et Huy. Il est en partie inspiré du tracé de l’ancien tram vicinal qui reliait la gare de Courrière à Ben-Ahin. et est particulièrement complexe à mettre en œuvre, étant donné son caractère supra-local et les différentes subventions à coordonner. Il traverse cinq communes et relie 10 villages. 75 % de tronçons sont publics et 25 % sont privés.

En octobre 2022, une subvention complémentaire d’1.500.000 € a été octroyée par a Région dans le cadre de ce projet.

Pour les revêtements, il a fallu tenir compte de plusieurs facteurs comme la longévité du projet, la fréquence des entretiens, l’intégration dans le paysage, la cohabitation avec le charroi agricole et forestier, les contraintes techniques et le coût, estimé à 6 569 528 €.