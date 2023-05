Ce festival est initié et coordonné par les GAL (Groupe d’Action Locale) Pays des Tiges et Chavées et Condroz-Famenne pour mettre en avant les nombreux projets en lien avec l’agriculture et l’alimentation sur le territoire du Cœur de Condroz, que ces projets soient accompagnés par les GAL ou portés par d’autres acteurs.

Un système alimentaire sain

Il revêt plusieurs objectifs et tente notamment de répondre à plusieurs questions : comment nourrir le Cœur de Condroz ? Comment produire et consommer durablement ? Comment construire la transition vers un système alimentaire durable à partir de la diversité des acteurs, de la population et des énergies collectives ? Un coup de projecteur est notamment mis sur les initiatives de transition vers un système alimentaire sain, local et durable en Cœur de Condroz. Ce système alimentaire permet de garantir la disponibilité et l’accès de tous à une alimentation relevant d’un système alimentaire durable, contribue à la bonne santé et au bien-être des acteurs et des citoyens, génère de la prospérité socio-économique d’une manière éthique et durable, préserve l’environnement et met en œuvre des mécanismes de gouvernance responsables et efficaces.

Lors de la précédente édition, 27 partenaires s’étaient mobilisés pour organiser une trentaine d’activités.

Cette deuxième édition sera l’occasion de découvrir de nombreuses initiatives au travers d’activités conviviales telles que des visites, des balades, des spectacles, des ateliers, des marchés de producteurs, des conférences, un apéro rural, des activités pour les écoles, etc. Citons notamment la visite de la Fromagerie Cœur de Condroz, un atelier sur les 9 types de faim pour réapprendre à manger ou une balade aux jardins de Vertumne.

Programme complet : https://nourrir-humanite.org/festival/nourrir-le-coeur-de-condroz-2023/le-programme/