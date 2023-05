Les spiritueux de l’Abbaye de Maredsous récompensés lors de différents concours

Au total, en y ajoutant le concours mondial de Bruxelles, la gamme de spiritueux produits à l’Abbaye de Maredsous a obtenu 16 médailles dont 9 en or.

Des spiritueux Bio

La Distillerie de l’Abbaye de Maredsous n’utilise que des céréales certifiées Bio (contrôle et certification BE-BIO-01). On ne trouve ni pesticides, fertilisants chimiques, irradiation ou grains génétiquement modifiés, est respectueuse de l’environnement et protège terres et eaux.

Les spiritueux produits sont issus d’une infusion de plus de 10 plantes médicinales dans un distillat de céréales certifiées Bio. Une double distillation à l’issue de laquelle seul le cœur de chauffe est conservé. Ce procédé leur procure une concentration de richesse aromatique des Ardennes belges déclinée en 5 catégories dont les plantes utilisées possèdent chacune des facultés thérapeutiques différentes.