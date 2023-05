Dinant : le concours Adolphe Sax cherche des familles d’accueil

L’Association Internationale Adolphe Sax (AIAS) cherche des familles souriantes et accueillantes pour loger ces candidats. L’idée est de leur proposer un cocon apaisant, où ils pourront échanger et se préparer sereinement aux épreuves.

"Le logement chez l’habitant, c’est une des caractéristiques du concours, souligne Marc Navet, animateur à l’AIAS. Toutes les formules sont bonnes. Si les familles ont la possibilité d’accueillir durant une semaine, c’est bien. Deux semaines, c’est mieux." Il précise: "Les familles sont tenues d’héberger le temps où les candidats sont en compétition. Après, pour ceux qui viennent du Japon ou d’Afrique du Sud, s’ils ne se qualifient pas pour la finale mais qu’ils ont acheté leur billet retour en fonction de cette date, l’accueil est laissé à l’appréciation de la famille qui héberge."

Concrètement, les personnes prêtes à ouvrir leur foyer sont tenues d’offrir à leur(s) invité(s) un lit et le déjeuner, au minimum. "Certaines familles font à manger, mais il n’y a pas d’obligation. Des hébergeurs se regroupent aussi, pour que les jeunes musiciens se retrouvent pour les repas. Certains candidats aiment tout simplement se retrouver à l’extérieur, avec d’autres saxophonistes. Il faut savoir qu’ils ont beaucoup de répétitions. Donc ils n’ont pas le temps de faire de grands repas."

Pas qu’à Dinant…

L’AIAS cherche une centaine de lits dans la région. "On ne se limite pas à Dinant. Les autres fois, des candidats étaient logés à Beauraing, Ciney, Onhaye, etc. On peut même aller au-delà. Lors de la dernière édition, on avait même des familles de Gembloux qui hébergeaient. On a des mélomanes qui habitent plus loin et sont motivés pour accueillir et véhiculer des candidats."

En fonction du lieu de l’hébergement, du covoiturage avec d’autres familles est envisageable. Des partenariats avec des attractions locales sont par ailleurs mis sur pied. Les familles ont par exemple droit à des entrées gratuites pour la Maison de la pataphonie et pour la Maison du patrimoine médiéval mosan (Bouvignes) afin d’y emmener les concourants lors des jours blancs. Elles bénéficient aussi d’entrées pour les soirées de finale.

Une dynamique est mise en place pour que tout se déroule au mieux, tant pour les invités que pour les hôtes.

Une réunion d’information pour les familles (anciennes, nouvelles ou "hésitantes") est prévue ce jeudi 25 mai à 18h au centre culturel de Dinant.

https://sax.dinant.be